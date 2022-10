WhatsApp in down in tutta Italia, problemi anche per operatori telefonici

WhatsApp down in tutta Italia: stop all’app di messaggistisca. Da nord a sud ma anche in altri paesi, arrivano segnalazioni di disservizi legati all’invio e alla ricezione di messaggi. L’app non sembra riuscire a connettersi alla rete.

Oltre 20.000 solo in Italia. A quanto pare, contestualmente, ci sono problemi diffusi anche ai principali operatori italiani, tra cui WindTre, Vodafone, TIM, Iliad e Fastweb, e ad altri servizi come Instagram.

Dalle 8.30 circa in poi di questa mattina si sono moltiplicate le segnalazioni di chi non riusciva a utilizzare il sistema di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook). Un ‘down’ di cui ancora non sono chiare le dimensioni, se locali o globali, sul sito Downdetector che monitora i disservizi stanno però crescendo le segnalazioni.

Disconnessioni anche nell’app Web.