Malore per Cateno De luca, si trova in ospedale in osservazione

In riferimento alle condizioni cliniche di Cateno De Luca, ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina per un malore, lo staff vicino all’ex sindaco di Messina precisa che le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il paziente sta bene ed è ancora in osservazione per ulteriori accertamenti.

“Ringraziando coloro che in queste ore stanno manifestando affetto e vicinanza, invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e questo momento lasciando spazio soprattutto alla famiglia – si legge nella nota -. Invitiamo, dunque, ad aspettare notizie ufficiali che saranno diffuse progressivamente ed evitare di recarsi personalmente in ospedale”.