Marsala Calcio nel baratro, perde 11 a 0 col Fulgatore. Pari per il Petrosino

Il Marsala Calcio è definitivamente crollato nel baratro più buio. Nella settima giornata di Campionato di promozione, perde persino 11 a 0 contro il Fulgatore in trasferta, se così si possono chiamare i circa 40 km che dividono la quinta città della Sicilia per popolazione e la frazione trapanese.

Queste le reti messe a segno da: Cirrone, Stabile (che ha calato un poker), Mancuso, Cataldo Visco, Spanò e Inglese (autore di una tripletta).

Più degna – e senza alcun dubbio – la gara che il Petrosino 1969 ha giocato in casa con il Kamarat che era di poco sopra (e che resta tale) i giallorossi. La partita finisce con 6 goal, 3 per parte. A segnare per i padroni di casa, Rosella, autore di una doppietta, e Impeduglia; per gli ospiti, a segno Margagliotta, Vaccaro e Curaba.

Mentre il Marsala resta a 0 punti in classifica, il Petrosino 1969 conquista gli 11 punti ed è quinto; il Fulgatore si porta addirittura al secondo posto (14) e a guidare la classifica c’è il San Vito Lo Capo a 15. L’Accademia di Trapani e il Kamarat stanno appaiati al terzo posto con 13 punti.