Dopo la partecipazione al programma “Italia’s Got Talent”, l’artista marsalese Fabio Ingrassia incanterà con le sue opere istantanee e i giochi di luci e colori, la giuria della trasmissione ‘sorella’ “Spagna’s Got Talent” sul Canale 5 della tv spagnola, in onda martedì 25 ottobre dalle 22.50.

Ingrassia aveva partecipato anche come “ignoto” nel pre-serale di Rai Uno “I Soliti Ignoti” condotto da Amadeus ed anche in questo caso si è preso tutti gli applausi calorosi del pubblico.

