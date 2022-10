Ad Alcamo al via la sanificazione del territorio dal 26 ottobre

La Direzione 1 – Area 4 Ambiente del Comune di Alcamo comunica che, a partire da mercoledì 26 a venerdì 28 ottobre, in orari notturni, dalle ore 23 alle ore 6, sarà fatta la sanificazione su tutto il territorio comunale.

Il servizio di sanificazione sarà effettuato dalla Ditta Euroservice S.R.L. di Palermo come segue:

26 Ottobre 2022

Quartiere Maria Ausiliatrice – Corso dei Mille – S. Anna – Via Kennedy e dal Viale Europa verso Monte Bonifato – Via Per Camporeale.

27 Ottobre 2022

Dal Corso VI Aprile a Viale Europa, Viale Italia – Via Porta Palermo.

Dal Corso VI Aprile a Via Ugo Foscolo – Piazza Bagolino Corso Gen. Dei Medici – Santuario – Cimitero.

28 Ottobre 2022

C/da Virgini – C/da Pigna Don Fabrizio – C/da Palmeri – C/da Gammara – C/da Calatubo – Alcamo Marina.