Al largo di Lampedusa si ribalta una barca, neonata dispersa in mare

Una barca di appena sei metri si è ribaltata vicino all’isolotto di Lampione, mentre si avvicinava la motovedetta G 128 della Guardia di Finanza di Lampedusa che si apprestava a effettuarne il soccorso. Sono 72 i migranti finiti in acqua e messi in salvo dai soccorritori.

Ma un’altra tragedia del mare si consuma: una coppia salvata si è accorta di non avere la figlioletta di poche settimane di vita con loro, scomparsa tra le acque.

Sono in corso le ricerche disperate. Il natante, partito da Sfax, in Tunisia, è affondato pare, perchè i migranti si sono spostati tutti da un lato. In mare sono finiti 39 uomini, 25 donne e 8 minori originari di Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Ghana e Mali.