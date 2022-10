“Il Cimitero di Marsala è in pessime condizioni, scale sporchissime”

Si avvicinano i giorni della Commemorazione dei Defunti e di Ognissanti e il Cimitero di Marsala è in condizioni di degrado.





Molti cittadini che in questi giorni sono andati a trovare i propri cari, per verificare anche la condizione dei loculi e delle cappelle, ha trovato rifiuti sparsi qua e là ma soprattutto scale e passamani sporchissimi.

“Le condizioni del passamano delle scale sono pessime, è vergognoso anche aggrapparsi per salire e scendere le scale – ci dicono alcuni visitatori del Comitero urbano marsalese -, le vetrate sono sporche di fango, non si vede nulla e per le scale c’è ancora traccia delle forti piogge dei giorni scorsi. Vogliamo che ci sia dignità per i defunti, per i nostri cari”.

Prima delle importanti giornate di commemorazione, l’Amministrazione dovrà prodigarsi ad intervenire con una pulizia generale.