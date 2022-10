Marsala: “In via Pascasino spazzatura abbandonata e spesso non raccolta”

Il 19 ottobre scorso – ma per il vero è ormai una consuetudine – diversi rifiuti sono stati lasciati fuori negli appositi spazi in via Pascasino ma invano. I residenti del centro cittadino marsalese lamentano la mancata raccolta che non è la prima volta che accade.

Peraltro alcuni cani randagi della zona potrebbero approfittarsi e lacerare i sacchi lasciati al di fuori dei mastelli, se non ci vanno all’interno, in cerca di cibo. Tutto ciò porta a ulteriore sporcizia lungo la via che avrebbe bisogno di essere maggiormente controllata perchè spesso è luogo di spazzatura abbandonata.