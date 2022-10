Palermo, nuova sede per lo studio legale Palmigiano e Associati

È stata inaugurata a Palermo la nuova sede di Palmigiano e Associati, lo studio legale con quasi settanta anni di consulenza internazionale – nel settore pubblico e privato – in ambito di diritto civile, commerciale e amministrativo, con un focus dedicato al diritto bancario. Lo studio, fondato nel 1954 dall’avvocato Gaetano Palmigiano si è trasferito da qualche settimana nella moderna palazzina di via Rosolino Pilo, al civico 11, nell’ex sede della redazione di Live Sicilia e potrà continuare a contare su una squadra di professionisti dalla consolidata esperienza, come i senior partner Lucio Savagnone e Licia Tavormina e i partner Elisabetta Violante, Mattia Vitale, Luca Panzarella ed i junior partner Benedetta Maria Vassallo e Mario Cassata, affiancati dalla collaborazione paralegale di Rosa Guttuso. “La nuova sede – spiega Alessandro Palmigiano, managing partner dello studio – coincide con il nuovo corso che lo studio ha intrapreso in cui giovani e dinamici professionisti si sono aggregati al nucleo storico dei fondatori. La volontà – conclude Palmigiano – è di proseguire la nostra attività stando sempre al passo con i cambiamenti del mondo del diritto ma mantenendo ancorata la nostra professionalità alla deontologia e all’esperienza acquisita in questi anni”. Lo studio palermitano è attivo anche nel campo del diritto internazione, con particolare attenzione alle questioni di eredità, successione e diritto di famiglia. Nella palazzina anche la nuova sede del Consolato della Lituania per la Regione Siciliana, che Palmigiano dirige ormai dal 2009. Da alcuni mesi inoltre, grazie all’expertise nel settore Real Estate, Palmigiano e Associati è presente anche in Umbria, ad Acquasparta, con una sede dedicata alla clientela straniera che vuole investire in Italia. (ITALPRESS).

foto: Palmigiano e Associati