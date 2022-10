Il caso del Mostro di Marsala, il 21 ottobre ’71 scomparvero tre bambine

Il 21 ottobre del 1971, Antonella, Ninfa e Virginia lasciano la scuola elementare Pestalozzi di Piazza Caprera a Marsala e dopo aver percorso Via Nino Bixio e Via Campobello, per raggiungere casa, svaniscono nel nulla.

Erano le due del pomeriggio di un giovedì. Si inizia a parlare del “Mostro di Marsala”. A pagare fu Michele Vinci che, dopo aver scontato il carcere ha vissuto con una parente stretta in Piemonte fino agli ultimi anni di vita. Vinci infatti, è morto pochi anni fa per un male.

Tante domande ancora restano: ha agito da solo? E’ stato aiutato? Cosa è successo veramente alle tre bambine? Dove sono state custodite, vive, per 15 giorni.

Una delle vicende più oscure della cronaca italiana nonostante ci sia stata una sentenza definitiva.