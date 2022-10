Gran Prix Provinciale su Strada, domenica di atletica a Mazara

Domenica 23 ottobre si svolgerà dalle ore 9,30 con partenza e arrivo in piazza Mokarta la competizione di atletica denominata “VI Podistica Mazara – Gran Prix Provinciale su strada” organizzata con il patrocinio del Comune dalla società “Atletica Mazara” e dedicata alla memoria dei compianti podisti Natale Giacalone e Alessandro Alagna.

Il percorso di due chilometri da ripetere cinque volte è il seguente: piazza Mokarta, Corso Umberto I, Via Ten. Gaspare Romano, Via Porta Palermo, Piazza Chinea, Via Garibaldi, Piazza della Repubblica, Via XX Settembre, Piazza Plebiscito, Via Plebiscito, Via Nicolò Tortorici, Via Conte Ruggero, Via Antonino Castiglione, Via Mario Rapisardi, Corso Armando Diaz e Piazza Mokarta,

Con ordinanza di Pm n. 298 di oggi è stato disposto disposto il DIVIETO DI TRANSITO nelle vie e piazze interessate al percorsoIstituito i lati, per tutti i veicoli ad eccezione di quelli di supporto alla gara, dalle ore 08:00 fino alla fine della gara podistica il cui inizio è previsto per le ore 09:30 e comunque fino a cessate esigenze, nelle seguenti Vie e Piazze: via Tenente Gaspare Romano, via Nicolo’ Tortorici, via Conte Ruggero, via Antonino Castiglione, via Mario Rapisardi, Corso Armando Diaz. , dalle ore 8 di domenica 23 ottobre fino al termine della manifestazione.

Istituito inoltre il DIVIETO DI FERMATA ambo i lati, per tutti i veicoli ad eccezione di quelli di supporto dalle ore 08:00 fino alla fine della gara podistica nelle seguenti: via Tenente Gaspare Romano, via Nicolo’ Tortorici, via Conte Ruggero, via Antonino Castiglione, via Mario Rapisardi, corso Armando Diaz.