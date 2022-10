Fratelli d’Italia Marsala: “Buon lavoro al Presidente Meloni

Il Circolo Fratelli d’Italia di Marsala si congratula con Giorgia Meloni per l’incarico ottenuto. “La prima donna Premier della Repubblica Italiana è per tutti noi simbolo di coerenza e impegno e ci rende fieri questo momento tanto atteso e per il quale abbiamo tutti lavorato sodo – commenta il Consigliere Comunale Lele Pugliese -. Il Governo che si appresta a nascere viene direttamente da un risultato elettorale nettissimo. Un risultato elettorale che ha visto anche Marsala impegnata in prima linea anche a livello regionale con l’elezione all’ARS del Deputato Nicola Catania a cui facciamo un in bocca al lupo certi che il suo apporto sarà significativo e in perfetta sinergia con i bisogni del nostro territorio”.