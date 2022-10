Ancora potatura degli alberi a Marsala, da lunedì in viale Isonzo

Su richiesta del settore Infrastrutture e Servizi del Comune di Marsala – che sta eseguendo interventi di potatura nel territorio che hanno riscosso non poche polemiche come per quanto accaduto ai platani di Piazza del Popolo – il Comando della Polizia Municipale ha disposto un provvedimento riguardante la circolazione veicolare in viale Isonzo.

Qui, da lunedì prossimo – 24 ottobre – e per i consecutivi due giorni, è temporaneamente istituito un divieto di sosta sul lato destro, lungo tutto il tratto compreso tra il Lungomare e Piazza Della Vittoria. Il divieto vige dalle ore 8 alle ore 17 di ciascuna giornata.