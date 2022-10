Danneggiò un braccialetto elettronico, marsalese assolto per difetto di imputabilità

Assoluzione per difetto di imputabilità. Questa è l’esito della sentenza emessa nel procedimento penale tenutosi al Tribunale di Marsala e che vedeva imputato il marsalese Giuseppe Rosolia per il reato di danneggiamento aggravato ad un braccialetto elettronico mentre si trovava in stato di detenzione domiciliare.

E’ stata totalmente accolta la tesi difensiva dell’avvocato Fabio Pace, che attraverso la produzione di documenti medici e perizie sullo stato di capacità del suo assistito, è riuscito a dimostrare il difetto di imputabilità nonostante il pubblico ministero ne avesse chiesto la condanna.