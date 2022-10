Marsala: in via Amendola i vasi senza piante e le proteste dei residenti

Ci scrivono alcuni nostri lettori tra residenti e commercianti della via Amendola, soprattutto nel tratto che arriva nella centralissima piazza Matteotti.

La lamentela che ci rappresentano è legata ai grossi vasi che da qualche anno sono stati collocati sulla parte sinistra dell’arteria, che come si ricorderà è a senso unico veicolare.

“Alcune di queste “fioriere”- affermano in una nota i nostri lettori – sono senza la presenza di piante. Quelle originali sono ormai secche da diversi anni. Abbiamo scritto, interpellato le amministrazioni che si sono susseguite e avvisato anche i vigili urbani che di volta in volta pattugliano la zona. Il risultato è stato nullo. Ormai ci siamo stancati. Peccato era un’occasione per riempire di verde una zona che è famosa per il transito delle vetture. Speriamo che questa nostra denuncia mediatica sortisca qualche risultato. Altrimenti verrebbe da dire che dei vasi vuoti non hanno alcun significato e tanto vale toglierli”.