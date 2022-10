“Finestre sul Mondo”: altri due appuntamenti chiudono ottobre

Continuano gli incontri di “Finestre sul Mondo”, l’associazione marsalese con sede in via Sibilla guidata da Salvatore Inguì. Domenica 23 ottobre, alle ore 18, si terrà il cineforum “Dove bisogna stare” de “La casa sicura promozione affido”.

Si tratta di un progetto FAMI “La Casa SiCura. Percorsi di promozione dell’affido familiare per MSNA in Sicilia” nasce in risposta al bisogno di potenziare il processo di inclusione dei MSNA con l’obiettivo di minore percorso di affido con abbinamenti opportunamente valutati e supportati. In conformità con quanto previsto dall’art 7 della legge 47/2017, nel medio termine, la pratica dell’affido familiare può venire in sostegno al sistema di accoglienza che viene a trovarsi in condizioni di emergenza di posti. I territori siciliani coinvolti nel progetto sono: Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania.

L’ultimo appuntamento per il mese di ottobre, si terrà il 28 alle ore 17.30, con “Io sono con te – una vita in corsia tra pianti e gioie”, un libro di Paolo Di Bartolomeo a cura della Fondazione “M. Napoli”.

Il dottor Di Bartolomeo, ematologo di professione, ha vissuto duemila e una vita. La sua e quelle dei suoi pazienti. In 45 anni di carriera, da quando era solo un giovane neolaureato fino al giorno del suo pensionamento, ha eseguito oltre duemila trapianti di midollo osseo. Ma non solo: sempre accerchiato dallo spettro della morte, non ha esitato a mescolare la sua storia a quella dei suoi pazienti – bambini, ragazzi e ragazze, uomini e donne, tutti diversi e tutti accomunati dalle malattie del sangue: aplasia midollare, talassemia, mieloma, linfoma e la più feroce di tutte, la bestia: la leucemia, nelle sue forme più subdole e violente. Li ha ascoltati e aiutati, per loro è stato non solo un medico ma anche un amico, un fratello, un confidente.

Ora, Paolo Di Bartolomeo ha sentito il dovere di condividere la sua esperienza di uomo e di medico che ha operato sulla linea di confine con la morte, e ha voluto farlo con un libro che è un inno alla vita contro ogni ostacolo. In queste pagine racconta le storie di chi ha sofferto: sono storie tristi o a lieto fine, storie di coraggio e di sofferenza, di guarigioni e di perdite; storie inverosimili, come quella delle tre sorelline affette da leucemia acuta, o emozionanti, come quelle di chi è guarito ed è riuscito a sua volta, contro ogni previsione, a donare la vita.