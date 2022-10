Ennesimo furto a ristoranti di Porta Nuova, titolari arrabbiati e stanchi

Ennesimo furto ad attività commerciale. Accade a Marsala, nei pressi di Porta Nuova.

“Non è tanto essere svegliato per l’ennesima volta nel cuore della notte, tre furti e tre tentativi di scasso in 3 mesi, e nemmeno risistemare e pagare per i danni del solito delinquente, perché probabilmente sempre del solito si parla, la cosa che fa più incazzare è che nonostante i furti a giorni alterni (lunedì è toccato al ristorante a fianco) non vengano presi provvedimenti”. E’ la denuncia, mista a rabbia e stanchezza, del ristoratore Lillo Gesone per l’ennesima effrazione subita al suo locale “Morsi & Sorsi”.

Sempre nello stesso perimetro e con cadenza quasi settimanale non si riesce a controllare l’area di Porta Nuova, che la notte, come dice anche Gesone, resta in balia di piccoli criminali o spacciatori, parcheggiatori abusivi, ecc.

Non solo il caro bollette, il rincaro delle materie prime a mettere in ginocchio gli esercenti, ma anche tutti i danni che devono riparare e subire per colpa dell’assenza di controlli o di telecamere di video-sorveglianza in strada.