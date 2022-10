Autonomie “Siamo orientati a non votare la fiducia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro orientamento è votare contro la fiducia a questo governo, perchè devono dimostrarci che hanno cambiato atteggiamento nei confronti dell’Europa e delle autonomie”. Lo ha detto la senatrice Julia Unterberger del Gruppo Parlamentare “Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase e Sud Chiama Nord)” del Senato, al termine delle consultazioni al Quirinale. “Siamo fortemente europeisti, abbiamo anche espresso le nostre preccupazioni”, spiega. “Non abbiamo paura che possano toccare la nostra autonomia, ma dipende anche da tutto il clima. “In passato abbiamo avuto grandi problemi con Fratelli d’Italia, spero che avranno in futuro con noi un approccio più costruttivo, che questi toni appartengano al passato e che riusciremo ad avere una collaborazione”. L’orientamento quindi resta “non votare la fiducia, ma non è detta l’ultima parola perchè non sappiamo neanche chi saranno i ministri”, conclude Unterberger.

– foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).