Scacchi: a Petrosino le finali del Campionato Italiano a Squadre

Si svolgeranno a Petrosino, presso il Baglio Basile, dal 29 ottobre al 1° novembre, le finali nazionali del Campionato Italiano a Squadre giovanile. Tra le diverse proposte la scelta della Federazione Scacchistica Italiana è caduta sulla candidatura siciliana, presentata dall’ASD Lilybetana Scacchi di Marsala e da Eventi Scacchi di Francesco Lupo.

La manifestazione, che si svolgerà per la seconda volta nella sua storia nella nostra isola, sarà patrocinata dal CONI Sicilia, dall’Assessorato Regionale al Turismo, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal Comune di Petrosino.

Il torneo sarà suddiviso in 5 diverse categorie, con squadre Under 18, Under 16, Under 14, Under 12 e Under 10. Si attendono circa 40 squadre, per oltre 150 giocatori, che accompagnati, da familiari, tecnici e dirigenti porteranno nell’estremo lembo della Sicilia occidentale oltre 300 persone. A corollario della manifestazione principale, si svolgerà anche il I Festival Weekend Città di Petrosino, torneo assoluto valido per le variazioni del punteggio Elo Fide.