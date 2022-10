“Gli orsi non esistono”, al Cinema Golden di Marsala il film dell’iraniano Panahi

Il film del regista iraniano Jafar Panahi, “Gli orsi non esistono”, verrà proiettato stasera, alle ore 21, al Cinema Golden di Marsala, su iniziativa delle associazioni “Amici del Terzo Mondo” e Libera.

Una strada e una coppia. Lui ha procurato per lei un passaporto falso per consentirle di espatriare ma quando la donna apprende che non partiranno insieme rifiuta di lasciarlo. Uno “Stop” ci informa del fatto che si tratta di una scena di una docufiction che Jafar Panahi sta cercando di dirigere a distanza da un villaggio in cui il segnale è estremamente precario. Ma anche la vita in quel luogo è precaria.