Sei avvisi orali e un Daspo sportivo emessi dal Questore di Trapani

Nell’ambito delle misure di prevenzione di esclusiva competenza del Questore sono stati irrogati 6 Avvisi Orali nei confronti di altrettanti soggetti – residenti a Trapani ed in provincia – ritenuti socialmente pericolosi perché si sono resi responsabili di reati contro il patrimonio, spaccio di stupefacenti ed altro.

Inoltre, sono stati denunciati tre soggetti per violazione delle prescrizioni al Daspo sportivo cui erano sottoposti non avendo ottemperato all’obbligo di firma in occasione della partita Trapani – Miraglianese disputatasi lo scorso 18 settembre presso lo Stadio Provinciale di Trapani.

Per questa violazione è prevista la pena della reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 10.000 euro a 40.000.