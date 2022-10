Tutto pronto a Nubia per il Wow of Sicily, travel blogger a confronto

Tutto pronto per la prima edizione del “Wow of Sicily: International Fam Trip 2022” organizzato dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale e che si aprirà domani, 18 ottobre, in provincia di Trapani.

Si tratta di un’esperienza sul territorio trapanese che vivranno 12 tra giornalisti e travel blogger provenienti da tutto il mondo. Contestualmente saranno anche presentati il contest fotografico “Wow”, promosso nell’ambito di “West of Sicily”, brand del Distretto e il bilancio 2022 delle attività. La presentazione avverrà alle ore 18.30 presso il Museo del sale delle saline di Nubia. All’inizio della conferenza (ore 17.30), per chi vorrà potrà partecipare al welcome drink che si terrà in riva al sale.