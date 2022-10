Trapani: Cna, Cgil e Uil in Piazza contro il “caro energia”

CNA, CGIL e UIL hanno programmato per oggi una manifestazione che si svolgerà a Trapani in Piazza Vittorio Veneto – dalle ore 10 alle ore 13 – per protestare contro il “caro energia”. Alla fine della manifestazione, una delegazione delle organizzazioni sindacali sarà ricevuta dalla Prefetta di Trapani, Filippina Cocuzza, quale rappresentante del Governo Nazionale.

Giorni fa anche le associazioni di categoria avevano incontrato il prefetto per il caro bollette. Si è aperto un tavolo tecnico ed oggi anche diversi partiti scenderanno in Piazza accanto alle sigle sindacali.

La situazione degli aumenti dell’energia, del gas, insieme a quella delle materie prime non è più sostenibile se commisurata agli stipendi che, di contro, non aumentano.