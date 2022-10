Il Trapani Calcio esonera allenatore e staff tecnico

L’allenatore del Trapani Calcio, Alfio Torrisi, è stato esonerato. La società ha deciso – dopo diversi risultati negativi – di sollevare dall’incarico anche i preparatori atletici Riccardo Calzone e Gigi La Bernarda e il match analyst Antonio Ioppolo.

Ad appena 5 giornate di Campionato, questo il comunicato della società granata: “L’Fc Trapani – si legge in una nota della società – comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Mister Alfio Torrisi. A Torrisi va il ringraziamento per la professionalità mostrata e l’impegno profuso in questi mesi e con l’augurio di buon proseguimento della sua carriera sportiva. Si rende noto, inoltre, l’esonero anche dei preparatori atletici Riccardo Calzone, Gigi La Bernarda e del match analyst Antonio Ioppolo. Anche a loro il ringraziamento da parte della società e l’auspicio di buone opportunità di lavoro”.

Il Trapani al momento ha conquistato una vittoria e 4 pareggi.