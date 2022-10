Pantelleria avrà la sua fibra ottica, lavori anche a Marsala

La società Open Fiber, concessionaria per la realizzazione e gestione dell’infrastruttura in banda Ultra-Larga di proprietà pubblica nelle “aree bianche” di alcune Regioni italiane, tra cui la Sicilia, così come previsto nel provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’Ufficio Tecnico comunale, ha iniziato i lavori di ripristino degli scavi eseguiti negli scorsi mesi per la posa della fibra ottica nell’isola di Pantelleria e a Marsala.

Il ripristino sarà eseguito secondo quanto previsto dal Decreto Scavi e riguarderà le tratte interessate per una larghezza di un metro nei tratti in minitrincea e di un metro oltre il perimetro dei pozzetti. La lunghezza complessiva degli scavi a Pantelleria è pari a circa 22 chilometri.

La posa della fibra ottica, come detto, è funzionale alla copertura delle aree in cui non è presente la banda ultra-larga, cosiddette “aree bianche”, e interesserà le Contrade dell’isola. Oltre all’incremento della velocità di connessione, uno degli obiettivi che saranno raggiunti grazie a tale infrastruttura, sarà la totale dismissione delle condutture aeree, cioè i fili che oggi si vedono sui pali, che oggi coprono tutta l’isola, con un impatto visivo non indifferente.

Successivamente si provvederà con un nuovo bando alla copertura delle “aree grigie”, le aree dove la fibra ottica è presente con la tecnologia FTTC (Fiber To The Cabinet), quale il centro urbano di Pantelleria, per incrementare il servizio e passare alla tecnologia FTTH (Fiber To The Home) che porterà la fibra ottica fino a casa con velocità di connessione fino a 1.000 Mbps.

La società è attualmente impegnata anche sul territorio di Marsala nella realizzazione di infrastrutture interrate per telecomunicazioni in fibra ottica FTTH. A tal fine, su richiesta della suddetta Impresa, il Comando della Polizia Municipale ha istituito divieti di sosta e l’interdizione progressiva della circolazione veicolare nelle seguenti vie: A. Diaz, A. Saffi, D. Alighieri, Dei Mille, E. Alagna, F. Crispi, Frisella, G. Mazzini, Vaiana , Grotta del Toro, N. Bixio, G. Oberdan, Tunisi, Calatafimi e corso Gramsci.

Come si legge nel provvedimento della Polizia Municipale, i divieti nelle suddette strade decorrono da oggi e proseguiranno per circa sei mesi, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 delle giornate lavorative.

L’Impresa esecutrice dei lavori ha l’obbligo di apporre tutta la segnaletica cantieristica e stradale, garantire – durante i lavori – la circolazione stradale mediante la presenza costante di personale della stessa Impresa, nonché assicurare durante la chiusura delle suddette vie il transito veicolare a residenti, titolari di passi carrai e operatori commerciali.