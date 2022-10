Nuova aggressione a poliziotto penitenziario, Fp Cgil Trapani: “Vogliamo risposte”

“Soltanto cinque giorni fa avevamo denunciato le minacce e l’aggressione di due poliziotti penitenziari, in servizio presso il carcere di Trapani, ad opera di un detenuto andato in escandescenza. Oggi veniamo a conoscenza di un ennesima aggressione consumata in danno di un poliziotto penitenziario a cui un detenuto avrebbe lanciato in viso del liquido costringendolo alle cure del caso presso il nosocomio trapanese”. Lo afferma in una nota la Fp Cgil.

Il sindacato si dice impegnato a tutti i livelli: territoriale, regionale e nazionale, per chiedere tutele, maggiore sorveglianza, assegnazione di personale, strumenti di difesa, oltre alla cura della salute fisica e mentale dei detenuti. “Auspichiamo che l’Amministrazione penitenziaria, finalmente, intervenga dando risposte alle richieste della Fp Cgil con fatti concreti ed urgenti per evitare e scongiurare il ripetersi di siffatti avvenimenti”, affermano dal sindacato.