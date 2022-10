Marsala Calcio: “Senza aiuti siamo costretti a lasciare il Campionato”

“Era il 10 giugno 2022 quando siamo stati incaricati e pregati da più parti di cercare di riportare il Calcio a Marsala, ci siamo prodigati in tutti i modi possibili, e dopo alterne vicende siamo riusciti ed ottenere e far nascere una società dal nome FC Marsala Calcio regolarmente iscritta nel Campionato di Promozione, alla Coppa Italia ed al Campionato Juniores”. Esordisce così la nota a firma dei soci del Football Club Marsala che fa un appello alla città per risollevare le sorti azzurre.

“Una società senza un centesimo di debiti di nessuna natura con un futuro assolutamente roseo; basterebbe una normale solidità economica per far diventare importante questa squadra – affermano -. Siamo pronti a passare la mano e questo appello è rivolto a qualsiasi cittadino, sportivo, tifoso, professionista, imprenditore voglia rilevare la società, sottolineiamo gratuitamente. Se ciò non dovesse avvenire, a malincuore saremmo costretti ad ammainare bandiera e rinunciare alla prosecuzione dei Campionati”.