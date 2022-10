Spezia-Cremonese 2-2, Pickel e Carnesecchi salvano i lombardi

LA SPEZIA (ITALPRESS) – Finisce con un 2-2 scoppiettante lo scontro salvezza giocato al “Picco” tra Spezia e Cremonese. Ancora senza vittorie i lombardi, penultimi in classifica; salgono a quota 9 i liguri. Inizio fulmineo della Cremonese che, al 2′, festeggia la rete del vantaggio: sugli sviluppi di un corner il pallone arriva a Dessers per il vantaggio degli uomini di Alvini. Incassato il gol, lo Spezia prova subito a riportarsi in gara e, al 19′, su azione di ripartenza, dalla media distanza Nzola calcia di potenza e batte Carnesecchi per la rete del pareggio. La Cremonese accusa visibilmente il colpo e, tre minuti dopo, lo Spezia completa la rimonta. Calcio d’angolo calciato dalla destra da Agudelo e pallone che finisce sui piedi di Holm che, col sinistro, non lascia scampo all’estremo avversario per il 2-1 ligure. Alle corde, la Cremonese prova a organizzare una controffensiva e, nell’ultima azione da rete del primo tempo, al 32′, sugli sviluppi di un corner Meitè sfiora la rete con un tocco d’esterno ma il pallone finisce sul fondo e l’arbitro Manganiello manda tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa la Cremonese si riversa in avanti alla ricerca del gol del pareggio e, al 52′, cross perfetto dalla destra di Sernicola per la testa di Pickel che spiazza Dragowski per il gol del 2-2. L’azione offensiva degli ospiti mette in serie difficoltà lo Spezia che, 4 minuti dopo, rischia grosso sulla conclusione di Ascacibar, ma Dragowski si supera e salva il risultato spedendo il pallone in angolo. Negli ultimi minuti del match frenesia e ansia la fanno da padrone e, al 79′, lo Spezia torna a rendersi pericoloso: dalla destra, Amian crossa al centro per Maldini che, tutto solo in area, calcia di prima intenzione ma Carnesecchi è attento e si oppone salvando la Cremonese e fissando il risultato sul definitivo 2-2.

