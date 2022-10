Analisi del voto, si riunisce il Circolo del PD Marsala

Venerdì 7 ottobre alle ore 21 si è riunita, nei locali del circolo, la direzione del Partito Democratico di Marsala, presieduta dal segretario Paolo Pace – verbalizzante Beatrice Conigliaro – con l’odg riguardante l’analisi del voto, nazionale e locale e la convocazione dell’Assemblea degli iscritti.

“Si è avviato un dibattito molto serrato, con un’attenta analisi del voto, sia nazionale che locale. Pur essendo lusinghieri i risultati ottenuti nella nostra provincia e in particolare nella nostra città, dove il partito ha mantenuto la stessa percentuale di elettori di cinque anni fa, si è consapevoli che il Partito Democratico non ha ottenuto i risultati necessari e sperati per contrastare la destra – afferma Pace -. Per tali ragioni, la componente dirigente presente, si è impegnata a mettere in atto tutte le strategie utili per la rinascita del partito, evidenziando errori e mancanze passate e odierne, ipotizzando azioni positive da mettere in atto da ora in avanti, consapevoli dell’opportunità di aprire una nuova fase che vada a rivedere il ruolo che deve avere il partito nella nostra città”.

“Per condividere con quanta più gente possibile e accogliere proposte e suggerimenti si è deliberato di convocare l’assemblea di tutti gli iscritti per il 5 novembre. La segreteria si attiverà per richiedere e acquisire, dalla segreteria provinciale, l’elenco ufficiale degli iscritti al partito che saranno convocati secondo le modalità previste dallo Statuto e informati dell’ora, del luogo e dell’odg – continua il segretario lilybetano -. L’assemblea sarà aperta a tutti elle cittadine e i cittadini che vorranno partecipare, in particolare con tutti quelli che hanno a cuore le sorti dell’area progressista”.