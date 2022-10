Un evento Fastweb dal 17 al 23 ottobre a Marsala

[ PUBBLIREDAZIONALE ] Fastweb porta nel tuo comune la rete di ultima generazione!

Largo Zerilli di Marsala, vicino Via Roma, ospiterà un importante evento a nome di Fastweb!

Da Lunedì 17 a Domenica 23 Ottobre, dalle 16:00 alle 21:00, tante hostess e lo staff dello Store Fastweb di Marsala sarà presente in piazza per promuovere e far conoscere a tutti i cittadini la tecnologia FWA.

L’ FWA è un sistema di trasmissione dati che prevede l’uso di una rete mista, formata in parte da una rete cablata in fibra ottica e in parte da una rete che sfrutta le frequenze radio.

È la tecnologia del futuro e come tale merita di essere conosciuta e approfondita a pieno tramite un evento che avrà in serbo molte sorprese per i cittadini!

L’obiettivo dell’evento è certamente quello di diffondere questa tecnologia, di farne scoprire i vantaggi e le offerte disponibili ma anche quello di rendere il cittadino protagonista.

Marsala si colorerà interamente di giallo, molti saranno i palloni (prendine uno!) che attraverseranno il cielo, con grande impatto scenico e soprattutto: ci sarà un concorso con estrazione di un super premio finale!

Tutte le persone che si registreranno sulla web page a cui accederanno inquadrando il QR-CODE, che sarà presente su volantini e banner, parteciperanno ad un concorso in cui si potrà vincere 1 Smart TV Samsung Neo QLED 4K 55’’!

Lo Store Fastweb di Via Roma 9 insieme alle tante hostess vi aspetta in Piazza Giacomo Matteotti per farvi scoprire la tecnologia che ti consentirà di avere una connessione a internet stabile in ogni luogo, senza doversi interfacciare con cavi telefonici o fibre ottiche! Non mancare!