Un condannato a 4 anni di carcere arrestato dai carabinieri di Marsala

I Carabinieri della Stazione di Marsala hanno arrestato un 25enne residente a Marsala in ottemperanza ad un ordine di esecuzione di pene concorrenti.

Il provvedimento è stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Marsala, a seguito di sentenza di condanna a 4 anni e 1 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.



In particolare, le indagini dei Carabinieri, avevano permesso di identificare nell’arrestato il responsabile dei reati di furto in appartamento aggravato e falsità nella dichiarazione sostitutiva per ammissione al gratuito patrocinio, commessi in Marsala nel 2018.



I gravi indizi di colpevolezza raccolti dai Carabinieri, hanno sostenuto la tesi dell’accusa fino all’emissione della sentenza di condanna definitiva.

Al termine delle formalità di rito, i militari dell’Arma hanno condotto il 25enne presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.