Supercoppa Sicilia di Pallamano, la Th Alcamo in campo a Ragusa

Per l’Alcamo Pallamano prima uscita ufficiale della nuova stagione, in palio la Supercoppa di Sicilia. Si gioca a Ragusa domani, 16 ottobre, alle ore 18. Per Alcamo un impegno praticamente impossibile al cospetto di un avversario che ha iniziato la preparazione a fine Agosto e con un Roster di buon livello per il campionato di serie A2.

L’imperativo per la formazione di Benedetto Randes è mettere minuti nelle gambe e di non sfigurare al cospetto del Ragusa in vista dell’ inizio del campionato previsto per sabato 22 ottobre, con il Messina al Nuovo Pala Verga. “Siamo indietro, molto indietro nella nostra preparazione – dice il tecnico Benedetto Randes – purtroppo è anche saltata l’ amichevole con il Marsala che ci sarebbe servita per preparare la partita con il Ragusa, sarà un impegno gravoso per noi sia dal punto di vista tecnico, fisico e logistico. Trasferta lunga, ma che dobbiamo onorare” ha concluso Benedetto Randes.

Th Alcamo che deve rinunciare per diversi motivi, a Giacalone e Saullo, mentre Fagone e Grizzo stanno per concludere la fase di riabilitazione dopo i gravissimi infortuni della scorsa stagione. Alcamo che si presenterà in formazione rimaneggiata, con Lipari out per motivi di lavoro, ma con il resto della squadra che cercherà di non sfigurare contro un avversario di serie superiore, che ha nelle sue fila ha Esteban Guerrero, quasi un ex, avendo firmato per l’Italo Argentino con la formazione Alcamese nella scorsa stagione, per poi andare a Cingoli, dopo che Alcamo non fu’ inserita nel campionato di serie A2.