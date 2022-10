Coronavirus, flessione di contagi alla data di sabato 15 ottobre

Sono 38.969 i nuovi casi di covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore tra venerdì 14 e sabato 15 contro i 40.580 di ieri e i 43.716 di sabato scorso. Lo comunica il ministero della Salute. Le nuove vittime sono 73, in calo rispetto a ieri (98), che portano il totale da inizio pandemia a 177.956.

I tamponi processati sono 215.672 (ieri 216.511) con un tasso di positività che dal 18,7 scende al 18,1%.

Ancora in crescita i ricoveri legati al Covid: quelli ordinari sono 6.592 (52 in più rispetto a ieri) e le terapie intensive occupate sono 252, 8 in più di ieri, con 46 nuovi ingressi.

Sono stati 1.257 i nuovi casi segnalati in Sicilia nelle ultime 24 ore.