Zarco comanda le libere in Australia davanti a Bezzecchi

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Il francese Johann Zarco (Prima Pramac Racing) è il più veloce sia nelle FP1 che nelle FP2 di MotoGP iniziando con il piede giusto il weekend d’Australia. Nella prima sessione Marc Marquez prova le alette da “stegosauro” mentre un canguro attraversa la pista per fortuna senza conseguenze. Emergono Aleix Espargaro e Fabio Quartararo che prevalgono su Bezzecchi e Rins con tutti i piloti racchiusi in 9 decimi. Zarco beffa tutti nel finale con il miglior tempo. Nelle FP2, sotto gli occhi degli ex piloti di casa Chris Vermeulen e Casey Stoner Marc Marquez continua a provare alcuni aggiornamenti aerodinamici, ma non ci sono più le “alette posteriori” sulla sua moto. Lo spagnolo è a lungo primo poi Zarco chiude in vetta. Seguono Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) e Pol Espargaro (Repsol Honda Team), con i tre in meno di un decimo. I tre contendenti per il titolo restano nella Top Ten. Quarto posto provvisorio per il leader iridato Quartararo su Yamaha, che ha messo la M1 davanti a Maverick Vinales, quinto sulla RS-GP marchiata Aprilia Racing. Quindi Marc Marquez (sesto), poi Aleix Espargaro (Aprilia Racing), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) ed Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP). Solo tredicesimo il pilota di casa Jack Miller (Ducati Lenovo Team).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).