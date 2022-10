“Marsala, il nuovo Piano Urbanistico: Studio del centro Storico” si presenta a San Pietro

Si terrà martedì prossimo, 25 ottobre, al Complesso San Pietro alle ore 15.30, il Convegno “Marsala, il nuovo Piano Urbanistico: Studio del centro Storico”. Dopo i saluti del sindaco Massimo Grillo, del presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano e dell’assessore Giacomo Tumbarello, sarà Pier Benedetto Mezzapelle, dirigente del settore Pianificazione e Gestione del territorio, a relazionare sul tema, assieme ai professori Ignazio Vinci e Giuseppe Trombino dell’Università di Palermo.

Si tratta del primo incontro per il nuovo Piano Urbanistico comunale che sostituirà l’ormai vecchio Piano Comprensoriale risalente al 1977: si parte dallo studio del centro storico con obiettivi di salvaguardia, ma anche di innovazione e qualità architettonica. Altri autorevoli interventi in programma sono quelli del geom. Francesco Parrinello, dell’ing. Giovanni Indelicato, dell’arch. Giuseppina Pizzo – ciascuno in rappresentanza dei rispettivi Ordini professionali – e del geom. Sandro Catalano, presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE Trapani).