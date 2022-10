Tennistavolo: due vittorie per la “Germaine Lecocq” di Marsala

Nuova sorprendente vittoria in seri B2 maschile di Tennistavolo per la matricola ASD “Germaine Lecocq” di Marsala. La squadra della presidente Sandra Sorrentino, battendo l’ASD “Il circolo etneo” di Catania, infila la seconda vittoria di fila in due gare e si avvicina all’obiettivo stagionale della salvezza.

Sfruttando la mancanza di uno dei titolari della squadra catanese la compagine di Marsala, composta dai marsalesi Titone e Amato e dal palermitano Guttuso, ha vinto 5 a 3. Il giovane Guttuso ha realizzato ben 3 dei 5 punti finali; sotto tono il capitano Titone, con una vittoria su 3 partite giocate, mentre buona è stata la prestazione dell’altro giovane Amato, una vittoria su 2 incontri.

Nei campionati regionali maschili, la squadra di C2 della “Germaine Lecocq” formata da Claudio Amato, Davide Toutaqui e Andrea Figlioli, si arrende 4-3 all’ASD TT Trapani di Agostino Castiglione e soci. In D1, invece, la squadra marsalese con Gandolfo, Bellissimo, Bellafiore e Baiata, con 2 vittorie in 2 incontri, riesce ad avere la meglio 5 -2 sull’ASD TT Mazzola di Palermo.