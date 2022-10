PONTE STRETTO. DE LUCA: SOLO SE E’ CORRIDOIO MERCI INTERNAZIONALI /VIDEO

‘NON PER ABBREVIARE TEMPI PERCORRENZA: SICILIA HA ALTRE PRIORITÀ’

(DIRE) Roma, 13 ott. – “Il ponte sullo stretto di Messina non è

il problema della Sicilia. Piuttosto, il ponte rappresenta il

ruolo che si vuole assegnare a Sicilia e Calabria nell’ambito del

traffico di merci che passa dal Canale di Suez e che vanno a

finire nei porti degli Stati del nord Europa. Quella è la lobby

che sicuramente ha fatto saltare il corridoio Berlino-Palermo

dell’alta velocità. La scelta qui è semplice: se c’è un governo

italiano che vuole dare un ruolo diverso al meridione e farlo

diventare la piattaforma che intercetta queste merci, allora il

ponte di Messina è utile. Non serve, invece, se si vogliono solo

abbreviare i tempi di percorrenza. Da questo punto di vista, non

c’entra nulla”. Così all’agenzia Dire CATENO De Luca, leader del

movimento politico Sicilia Vera Sud chiama Nord.

“Le priorità per la Sicilia sono altre- ha aggiunto- abbiamo

territori dove manca l’acqua, dove i rifiuti restano su strada,

abbiamo ferrovie dell’epoca dei Borboni: rispetto al ponte, io mi

occuperei prima di queste cose”.