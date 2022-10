Mister Gesone nuovo tecnico del Marsala Futsal Under 19

Il Marsala Futsal comunica il gradito ritorno di Mister Lillo Gesone nel proprio staff. Dopo cinque anni, dove è stato impegnato con un’altra realtà di calcio a cinque della città, Gesone tornerà ad allenare la formazione Under 19 del Marsala Futsal, targata 2022/2023.

Mister Gesone, oltre ad essere stato uno dei soci fondatori del Marsala Futsal nel 2012, è stato anche il primo allenatore della squadra che nella stagione 2012/2013, stravinse il campionato di serie D, centrando la promozione in serie C2, al primo anno di vita del sodalizzio azzurro.

Gesone oggi assumerà il comando della formazione Under 19 del Marsala Futsal ripercorrendo l’ottimo cammino tracciato nella scorsa stagione dal giovane Peppe Costigliola che alla guida della categoria Juniores ha raggiunto la finale play off.

Un grosso in bocca al lupo da parte della dirigenza al Mister Gesone per l’inizio di questa sua nuova avventura alla guida di un gruppo, in gran parte rinnovato, di giovani giocatori.