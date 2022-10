Marsala: in città torna il timore dei furti in appartamento

Tra Marsala e Erice pare ci sia una banda di ladri con all’interno anche alcune donne che fingerebbero di essere incinte. O almeno è quello che alcuni malcapitati hanno raccontato di aver visto nelle due città e persino nei loro appartamenti. La voce corre nelle chat ma non sembra essere solo una cosiddetta “voce di popolo”.

Nel frattempo i ladri di appartamento in Città crescono e, talvolta e per fortuna, si arrendono solo alla vista di persone in casa. Questo accade in pieno centro urbano a Marsala, con alcuni abitanti che hanno avvertito strani rumori e ignoti scappare persino dai palazzi. Le forze dell’ordine sono in allerta per l’aumento delle rapine e dei furti, sia in strada che in private abitazioni.