Il fiume esonda tra Trapani e Paceco, sulla A29 intervento dei Carabinieri

La pioggia continua a creare fortissimi disagi in Provincia di Trapani. Al momento la parte più colpita è quella che da Trapani congiunge fino a Marsala.

È esondato infatti il fiume Verderame a Salinagrande, danneggiando le Saline della zona, diversi abitanti e passanti stanno attraversando la strada, in un momento di calma e senza piogge, camminando immersi nell’acqua piovana. Anche perchè diversi mezzi e camion sono quasi completamente sott’acqua, quest’ultima arrivata in alcune palazzine fino al primo piano.

Disagi che arrivano fino a Misiliscemi, quindi Marausa e anche a Guarrato dove le strade sono impraticabili e bloccate al transito. Per non parlare di un vero e proprio fiume che scorre ed attraversa l’Autostrada A29 Mazara-Palermo: qui all’uscita per Marsala, i Carabinieri stanno rallentando il traffico e monitorando l’allagamento.

Diverse auto hanno poi deviato verso Paceco, qui diversi gli allagamenti come dicevamo.

In contrada Dara, a Marsala, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per deviare il traffico a causa dei danni causati dalla pioggia. Anche se la situazione in questo versante è migliore rispetto a Misiliscemi e Paceco.