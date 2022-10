RSU, inizia la formazione docenti e ATA organizzata con Cisl Palermo-Trapani

Avranno inizio oggi, 12 ottobre a Palermo e il 21 ottobre a Trapani, gli incontri formativi delle Rsu e terminali associativi della Cisl Scuola Palermo Trapani, che coinvolgeranno oltre 300 tra docenti e personale Ata delle due città e dell’area metropolitana di Palermo. Saranno tre gli incontri per il capoluogo siciliano e due per Trapani (il primo è previsto il 21 ottobre).

Il 14 ottobre appuntamento a Partinico con i distretti scolastici 042, 044, 047e 049. Gli altri incontri di formazione sono stati organizzati nei giorni successivi allo svolgimento dell’assemblea nazionale Cisl Scuola che si terrà a Palermo nei giorni 17,18 e 19 Ottobre.

“Abbiamo organizzato dei corsi di formazione territoriali – spiega il segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani Vito Cassata –, perché rafforzare l’investimento in formazione è un obiettivo che stiamo perseguendo con molta decisione, per favorire quanto più possibile l’apporto di nuove energie e competenze negli organismi del nostro sindacato. A tutti i nostri Rsu, faremo conoscere gli istituti contrattuali per la giusta applicazione della norma, anche tramite l’opportuna conoscenza e la regolamentazione della fruizione delle prerogative sindacali. Sono da sempre le nostre sentinelle in ogni istituto, che operano per far sì, non solo che il personale venga giustamente valorizzato, ma anche per vigilare affinché in ogni realtà scolastica ci sia la piena realizzazione della mission educativa, fondamentale per l’accrescimento didattico culturale sociale degli studenti”, conclude Cassata.