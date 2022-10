Regione Siciliana, fissata la proclamazione di Schifani. Per l’Ars si dovrà attendere ancora

Sarà proclamato domani (giovedì 13 ottobre) il nuovo presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. La cerimonia è in programma alle 17.30 nell’Aula magna del Palazzo di giustizia di Palermo.

Presidente del Senato dal 2008 al 2012, Renato Schifani è stato eletto alla presidenza della Regione nel corso delle elezioni tenutesi lo scorso 25 settembre in Sicilia.

Bisognerà, invece, attendere ancora un po’ per la nuova Assemblea Regionale, in quanto – incredibilmente – il dato definitivo di alcune sezioni non è ancora arrivato (a causa di ritardi ed errori).

Non appena sarà definita l’attribuzione dei seggi, la segreteria generale dell’Assemblea convocherà i neo eletti per l’accoglienza e le procedure di rito (foto e consegna del kit del parlamentare); dopo sarà convocata l’aula (presumibilmente, tra fine ottobre e i primi di novembre) per l’insediamento e si procederà all’elezione del presidente dell’Ars, dell’ufficio di presidenza e alla composizione delle commissioni parlamentari.