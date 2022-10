I consiglieri Leo Orlando e Gabriele Di Pietra hanno presentato un atto di indirizzo avente ad oggetto ‘Richiesta manutenzione ordinaria degli impianti semaforici’ i consiglieri del gruppo “Civicamente”Leo Orlando e Gabriele Di Pietra mirano a coinvolgere il sindaco di Marsala Massimo Grillo e all’assessore al ramo Oreste Alagna.

“Nel territorio del comune di Marsala sono presenti 20 impianti semaforici: 19 in prossimità di intersezioni e 1 pochi metri prima dell’ingresso della galleria dello scorrimento veloce – affermano i due esponenti che da tempo hanno assunto posizioni critiche nei confronti dell’amministrazione -, non riusciamo a comprendere le difficoltà riscontrate dalla giunta nel programmare interventi puntuali di manutenzione al fine di assicurare il regolare funzionamento degli impianti semaforici, e pensare che non sono poi così tanti”.

I Consiglieri del gruppo Civicamente affermano che con il loro l’atto di indirizzo chiedono all’amministrazione di valutare la fattibilità di un “…eventuale progetto di riqualificazione e decoro allo scopo di ammodernare gli impianti, sostituendo le lanterne con lampade LED, migliorandone il funzionamento e ottenendo un risparmio energetico. Ci sorprende, infine, che ad oggi nulla è stato comunicato circa i lavori di adeguamento della galleria dello scorrimento veloce. Sono passati ormai diversi mesi e ancora non è stato aperto nessun cantiere. Ricordiamo bene, infatti, che il posizionamento del semaforo all’ingresso della galleria doveva essere una soluzione temporanea in attesa dell’adeguamento della galleria.

E’ doveroso fare presente che la situazione attuale continua a creare disagi a quanti percorrono lo scorrimento veloce ed in modo particolare ai mezzi di soccorso ed emergenza, ai pendolari, agli autotrasportatori e ai cittadini tutti inoltre diversi cittadini, giornalmente, segnalano il malfunzionamento di alcuni impianti semaforici presenti nel territorio comunale e che in diverse occasioni il malfunzionamento degli impianti semaforici ha contribuito al verificarsi di sinistri stradali”.