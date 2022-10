Al Cinema Golden di Marsala “Il ragazzo e la tigre” e “Omicidio nel West End”

Al Cinema Golden di Marsala doppia proiezione. “Il ragazzo e la tigre” alle 17.30 e alle 19 con Claudia Gerini. Il piccolo Balmani, scappa dall’orfanotrofio in cui vive per tornare nella sua città Kathmandu. Durante il viaggio la sua strada incrocia quella di un cucciolo di tigre del Bengala, catturato da una banda di avidi bracconieri pronti a venderlo al mercato nero.

“Omicidio nel West End” invece, verrà proiettato alle 20.30 e alle 22. La sera del festeggiamento per la centesima rappresentazione consecutiva di “Trappola per topi” all’Ambassadors di Londra, il regista hollywoodiano Leo Kopernick, incaricato di portare sul grande schermo la fortunata pièce, viene barbaramente assassinato nel dietro le quinte del teatro, e poi “messo in scena”, al centro del palcoscenico, seduto sul divano.