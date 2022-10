A Mazara dal 12 al 17 ottobre quarto ciclo di derattizzazione del territorio

A partire dalla serata di mercoledì 12 ottobre fino a venerdì 14 e poi ancora nella serata di lunedì 17 ottobre verrà effettuato il quarto ciclo di derattizzazione del territorio comunale di Mazara del Vallo, su sei previsti.

Lo rende noto l’assessore comunale all’Ambiente Michele Reina.

Il primo ciclo è stato svolto dal 5 all’8 luglio. Il secondo dal primo al 4 agosto, il terzo dal 5 all’8 settembre.



Gli interventi vengono effettuati dall’impresa Da.Sca di Castellammare del Golfo, aggiudicataria del bando Mepa per tre cicli di disinfestazione e sei di derattizzazione con un ribasso del 13,34% sull’importo a base d’asta di circa 27mila euro.



La tipologia d’intervento non necessita di particolari accorgimenti precauzionali per la cittadinanza.



Per segnalazioni e richieste d’intervento è attiva la webapp: https://segnalazionimazara.it/