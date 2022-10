Prima Categoria: Primavera Marsala vince di misura col Villabate

È stata una vittoria di misura ma sicuramente meritata per la Primavera Marsala di mister Perricone nel Campionato di Prima Categoria contro il Villabate. Dopo la sconfitta in rimonta di Salemi gli azzurri non potevano sbagliare e, infatti, oltre a vincere hanno dimostrato carattere e determinazione. Il risultato, viste le occasioni fallite, poteva essere sicuramente più abbondante.

La rete è arrivata al settimo della ripresa quando Giacalone è stato lesto a battere un calcio di punizione servendo Russo che in corridoio ha messo De Marco davanti il portiere e non ha avuto difficoltà a batterlo. Rallo, Veltri e Marchese, tre giovani del 2005, si sono messi ancora una volta in luce.

Il risultato è stato legittimato dalle azioni da gol fallite per pochissimo da Russo che si è visto negare la realizzazione da un salvataggio sulla linea e da un paio di situazioni importanti vanificate per troppa precipitazione. Adesso, con questa vittoria, la compagine marsalese guarda la classifica con molto più ottimismo.

Tabellino di gara

ASD PRIMAVERA MARSALA 1: Orlandini, Marchese, Licari, Veltri, Genovese, Giacalone, Russo, Valenti, Rallo, De Marco, Forgia. All. Perricone

VILLABATE 0: Girgenti, Parisi, Migliore, Fatta, Levantino, Chiello, Zerbo, Tomasello, Tantillo, Guastalla, Mazzola. All. De Lisi

Ammoniti: Marchese, Rallo, Angileri della Primavera. Parisi, Chiello, Guastella del Villabate

Espulsi: Fatta e Mazzola del Villabate

Reti: 7’ s.t. De Marco