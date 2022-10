Coronavirus nel trapanese: calo di contagi nel week end e meno ricoveri

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, lunedì 10 ottobre 2022.

Questi i contagi suddivisi tra i 25 Comuni del territorio provinciale: Alcamo 101, Buseto Palizzolo 24, Calatafimi Segesta 28, Campobello di Mazara 53, Castellammare del Golfo 39, Castelvetrano 67, Custonaci 21, Erice 83, Favignana 14, Gibellina 5, Marsala 306, Mazara del Vallo 114, Misiliscemi 13, Paceco 73, Pantelleria 27, Partanna 20, Petrosino 20, Poggioreale 7, Salaparuta 16, Salemi 29, San Vito Lo Capo 9, Santa Ninfa 9, Trapani 236, Valderice 51, Vita 3.

Sono 1.368 i positivi attuali in totale (-46) con un lieve calo, sono 765 i deceduti complessivi (+1), mentre i guariti sono 143.785, ovvero 364 persone che hanno sconfitto il Covid nelle ultime 24 ore.

Sempre 0 ricoveri in Intensiva, 3 in semi-intensiva (-1), scendono a 15 coloro che si trovano in degenza ordinaria (-5) e resta un ricoverato in RSA o Covid Hotel (-2).

Questi i tamponi effettuati nel week end: 158 molecolari, 435 test per la ricerca dell’antigene.