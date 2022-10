Ancora allagamenti a Trapani, il sindaco Tranchida chiude le scuole

Ancora pioggia, ancora allagamenti a Trapani. Le intense precipitazioni di ieri pomeriggio hanno determinato, così come nelle scorse settimane, persistenti allagamenti in diverse zone della città, con gravi disagi alla circolazione veicolare e a gran parte della comunità, ancora scossa da quanto accaduto in precedenza. Residenti dei primi piani e titolari di esercizi commerciali si sono, infatti, ritrovati l’acqua dentro, con danni di vario genere.

Alla luce della nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale, il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha deciso di sottoscrivere una nuova ordinanza a scopo cautelativa, che prevede per oggi, lunedì 10 ottobre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado insistenti nel Comune di Trapani, siano esse pubbliche, private e paritarie, con conseguente sospensione di ogni attività didattica e scolastica. Viene disposta anche la chiusura del cimitero (fatti salvi i servizi indifferibili), delle ville e dei giardini comunali, così come degli impianti sportivi comunali.

Resteranno aperte, invece, le scuole di ogni ordine e grado nella vicina Erice. La sindaca Daniela Toscano ha chiarito, con un apposito post, che nel suo Comune non sussistono situazioni di emergenza o pericolo tali da giustificare un provvedimento di chiusura.

Sulla stessa linea gli altri sindaci della provincia di Trapani, in cui le consuete attività didattiche seguiranno il programma previsto.