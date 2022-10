Marsala, l’amministrazione prepara un concorso di idee per riqualificare l’area di Capo Lilibeo

L’amministrazione comunale di Marsala intende dare un volto nuovo all’area di Capo Boeo. Per tale ragione la Giunta Grillo ha approvato una delibera che dà il via libera a un concorso di idee “per la riqualificazione dell’area del lungomare nei pressi di Capo Lilibeo”.

Nell’ambito dell’iniziativa Luci dal Mediterraneo il sindaco ha manifestato l’idea di promuovere la città di Marsala come crocevia del Mediterraneo, individuando l’area del Boeo, vertice più occidentale della costa siciliana, a 141 km da quella del nord Africa, quale zona simbolo di incontro tra popoli e culture. Alla luce di ciò, è stato dato mandato al dirigente del settore Pianificazione e Gestione del Territorio, Pier Benedetto Mezzapelle, ad avviare l’iter procedurale che porterà al citato concorso di idee.

Lo schema dell’avviso pubblico (che a breve verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Marsala) prevede un’unica fase, consistente la selezione dei progetti che verranno presentati e l’elaborazione di una graduatoria, a cura della commissioni di esperti che valuterà le proposte. Sono previsti premi in denaro per i primi tre in graduatoria (5 mila euro per chi ha il punteggio più alto, 3 mila per il secondo, 1500 euro per il terzo).

I progetti dovranno tener conto della necessità di rafforzare l’identità urbana dell’area nell’ottica di una riqualificazione urbanistica e architettonica; definire un’intelaiatura simbolica che consolidi i fatti urbani esistenti; arricchire di significanti e significato i luoghi in relazione al contesto; prevedere un idoneo sistema di illuminazione, anche ornamentale. Inoltre, il progetto dovrà integrarsi con la corsia ciclopedonale che verrà realizzata prossimamente nel tratto urbano del litorale.