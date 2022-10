Catamarano soccorso al largo di Mazara del Vallo

Si trovava al largo di Capo Feto a Mazara del Vallo il catamarano soccorso dalla Guardia Costiera. È accaduto ieri sul tardo pomeriggio. Ad essere soccorso dalla Guardia Costiera un uomo di nazionalità francese dopo che l’imbarcazione, un catamarano a vela, a causa di un guasto ai motori ed all’assenza di vento, era rimasta in panne alla deriva.

Allertata da un locale pontile diportistico, la Guardia Costiera di Mazara del Vallo ha coordinato il soccorso con l’impiego della motovedetta SAR CP 850. Grazie alle favorevoli condizioni del mare, l’unità Search and Rescue è giunta in zona in brevissimo tempo ed i militari hanno potuto constatare il buono stato di salute dell’occupante. Considerato l’approssimarsi dell’oscurità nonché la presenza nelle vicinanze di bassi fondali con pericolo di incaglio, il personale SAR prestava la dovuta assistenza al malcapitato, riconducendo in sicurezza l’unità in porto per evitare che potesse rappresentare un pericolo per la navigazione.